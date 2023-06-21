RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты устраивают "безумные штурмы", пытаясь завладеть Марьинкой

Фото: оккупанты устраивают "безумные штурмы", пытаясь завладеть Марьинкой (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Оккупанты пытаются устраивать многочисленные штурмы позиций украинских сил, чтобы завладеть Марьинкой. Главной целью РФ остается выход на административные границы Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Объединенный пресс-центр сил обороны таврического направления.

Марьинское направление

Враг продолжает штурмовать с флангов с задачей завладеть Марьинкой и создать условия для захвата Авдеевки.

"Это вкладывается в общую стратегию российских войск выйти на административные границы Донецкой области", - говорит спикер.

В то же время силы обороны таврического направления надежно обороняются и держат оборонительные редуты в районе Марьинки и на Марьинском направлении.

"С задачей завладеть взводными опорными пунктами первого эшелона, враг совершал бешеные днем 11 штурмов, ночью 3, но успеха не имел", - добавляют в сводке.

Бердянское и Мелитопольское направления

Здесь продолжаются тяжелые бои буквально за каждый метр украинской земли.

"Вектор наших атак Новоданиловка - Роботино, Малая Токмачка - Вербовое, Вольное поле - Макаровка", - рассказали военные.

Вектор атак ВСУ на Бердянском и Мелитопольском направлениях (deepstatemap.live)

Здесь, согласно сводке, ВСУ имеют частичный успех и закрепляются на занятых рубежах, но враг пытается не допустить дальнейшее продвижение ВСУ и несет потери.

Потери РФ на таврическом направлении

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 1119 огневых задач.

За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили 280 оккупантов, уничтожено и повреждено 68 единиц вооружения и военной техники.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая областьМарьинкаВойна в Украине