Оккупанты решили изъять из оборота гривну на пока еще занятой части Херсонской области

Назначенная Россией "администрация" Херсонской области Украины заявила в субботу, что она начала менять местную украинскую валюту на российские рубли, при этом обращение гривны в подконтрольных Москве районах региона прекратится 1 января.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Андрей Перетонкин, глава местного отделения ЦБ РФ, сказал, что, "на этой неделе банки Херсонской области начали операции по обмену валюты" .
Ранее установленная Россией администрация заявляла, что в Херсонской области будут принимать как рубль, так и гривну.
Российские войска взяли под свой контроль большую часть Херсонской области в первые дни вторжения Москвы в Украину и объявили ее "присоединенной" к России в сентябре после псевдореферендума, осужденного Украиной и западными странами.
В ноябре российские войска ушли из Херсона под давлением украинского контрнаступления, продолжая удерживать большую часть территории региона.
Напомним, по данным британской разведки, после отступления из Херсона российские войска укрепляются на новых рубежах ближе к Крыму. В Геническе будет находиться новый штаб оккупантов.
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