Оккупанты выпустили дроны и баллистику: результаты ночной работы ПВО

Как отметили военные, враг выпустил шесть ударных дронов типа Shahed из Приморско-Ахтарского района в направлении юга Украины. Также оккупанты ударили по Харьковской области, выпустив баллистическую ракету "Искандер-М" из Воронежской области.

Силы и средства противовоздушной обороны уничтожили пять дронов в пределах Херсонской и Николаевской областей.

Что известно о ночной атаке

Спикер обороны юга Наталья Гуменюк сообщила, что оккупанты этой ночью атаковали южные области. По ее словам, беспилотники выпускали в две волны.

По словам главы Николаевской ОВО Виталия Кима, в ночь на 27 октября был "прилет" за пределами города Вознесенск. В результате атаки вспыхнул пожар, к счастью, никто не пострадал.

Также ночью оккупанты нанесли ракетный удар по пожарной части в городе Изюм Харьковской области. Пострадали 8 спасателей, четыре из них госпитализированы. При этом местные власти утверждают, что россияне использовали зенитную ракету С-300.