Оккупанты придумали еще один способ принудительной паспортизации, - ЦНС

По данным центра, на оккупированных территориях Херсонской области оккупанты выдают баллоны с газом, тем у кого нет центрального газоснабжения. Однако условием для получения является наличие российского паспорта.

Аналогично, только по российскому паспорту враг выдает жителям захваченного региона уголь. Таким образом люди фактически находятся в заложниках у врага.

"Однако такой шантаж не помогает россиянам, и они вынуждены даже позволить "голосование" на выборах по украинскому паспорту, потому что большинство населения не имеет красной макулатуры РФ", - отметили в ЦНС.

Напомним, мы писали, что сообщать о тех, кто оказывает давление на украинцев относительно принудительной паспортизации, можно с помощью "Спротив.Бот".

Также мы писали о том, что в своих методах по принудительной паспортизации кафиры использовали местные предатели. Так, на днях было объявлено о подозрении четырем жителям Херсона, навязывавшим российские паспорта украинцам во время оккупации города.

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