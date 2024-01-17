RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты придумали еще один способ принудительной паспортизации, - ЦНС

Фото: оккупанты придумали способ принудительной паспортизации (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские террористы придумали еще один способ принудительной паспортизации на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

По данным центра, на оккупированных территориях Херсонской области оккупанты выдают баллоны с газом, тем у кого нет центрального газоснабжения. Однако условием для получения является наличие российского паспорта.

Аналогично, только по российскому паспорту враг выдает жителям захваченного региона уголь. Таким образом люди фактически находятся в заложниках у врага.

"Однако такой шантаж не помогает россиянам, и они вынуждены даже позволить "голосование" на выборах по украинскому паспорту, потому что большинство населения не имеет красной макулатуры РФ", - отметили в ЦНС.

Напомним, мы писали, что сообщать о тех, кто оказывает давление на украинцев относительно принудительной паспортизации, можно с помощью "Спротив.Бот".

Также мы писали о том, что в своих методах по принудительной паспортизации кафиры использовали местные предатели. Так, на днях было объявлено о подозрении четырем жителям Херсона, навязывавшим российские паспорта украинцам во время оккупации города.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
окупантиВойна России против Украины