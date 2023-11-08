ua en ru
Ср, 08 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Оккупанты почувствуют". Федоров заинтриговал сотнями дронов, которые отправили на фронт

Украина, Среда 08 ноября 2023 11:11
UA EN RU
"Оккупанты почувствуют". Федоров заинтриговал сотнями дронов, которые отправили на фронт Фото: на фронт отправили еще более 900 дронов (facebook.com/mykhailofedorov.com.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Сотни беспилотников отправили на фронт в рамках проекта "Армия дронов". Среди них известные модели дронов и секретные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера, министра цифровой трансформации Михаила Федорова в Facebook.

Как отметил министр, на фронт отправили более 900 дронов. В партии уже известные украинцам "Мавики", "Вампиры" и Avenger. Также на фронт отправили секретные дроны, их характеристики и преимущества пока не раскрывают.

"Также передаем сотни дронов, о которых пока рассказывать не стоит. Однако оккупанты почувствуют на себе силу инноваций", - подчеркнул Федоров.

Фото: на фронт отправили еще более 900 дронов (facebook.com/mykhailofedorov.com.ua)

Большая часть отправивших на фронт беспилотников украинского производства.

Украинские дроны

Как известно, на вооружении Вооруженных сил Украины находятся уже более 20 новых наименований дронов украинского производства, которое значительно увеличилось во время войны.

Также Кабинет министров выделил в этом году 40 миллиардов гривен для инвестиций в украинских производителей беспилотников.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании нового альянса в сфере вооружения. К этому уже присоединились несколько оружейных производителей из разных стран.

Недавно в Минобороны сообщили, что ускорили процесс поставки дронов для военных. С момента получения техники от поставщиков до передачи Силам логистики ВСУ прошло всего три дня.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Михаил Федоров дрони Война в Украине Война России против Украины
NEWS
Важный день. Украина сегодня ожидает решения от ЕС по началу переговоров: что известно
Важный день. Украина сегодня ожидает решения от ЕС по началу переговоров: что известно
DAILY
Антс Кивисельг, разведка Эстонии: Зима для украинцев будет тяжелой, Россия продолжит атаки
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Антс Кивисельг, разведка Эстонии: Зима для украинцев будет тяжелой, Россия продолжит атаки