Оккупанты ведут наступление на Донбассе, а ВСУ атаковали средства ПВО россиян, - Генштаб

Россияне ведут наступательные действия на Донбассе. Украинские военные атаковали четыре позиции средств противовоздушной обороны противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны по отдельным направлениям. Ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Враг производит обстрелы подразделений сил обороны вдоль линии столкновения, осуществляет фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку. Продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Республика Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины.

В других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении - из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Вильчики Черниговской области и Старая Гута, Сосновка и Нововолодимировка Сумской области;

на Слобожанском направлении - в районах населенных пунктов Гатище, Казачья Лопань, Огурцово и Стрелка. Враг применил ударный БПЛА;

на Купянском и Лиманском направлениях – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Спорное и Звановка;

на Бахмутском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Соледар, Опытное, Нью-Йорк, Озаряновка и Курдюмовка;

на Авдеевском направлении - из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Марьинка, Новомихайловка, Невельское и Водяное;

на Новопавловском и Запорожском направлениях - по артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Угледар, Каменское и Времовка.

На Южнобужском направлении огневого поражения потерпели районы более 35 населенных пунктов вдоль линии столкновения. Кроме того, враг продолжал проводить воздушную разведку, активно задействуя БПЛА. Совершил более 30 вылетов.

Авиация сил обороны в течение суток нанесла по врагу 12 ударов. Под поражение попали 8 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 4 позиции средств противовоздушной обороны противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны за сутки поразили три района сосредоточения живой силы, два района скопления вооружения и военной техники, два состава боеприпасов и другие важные военные объекты российских оккупантов.