Оккупанты ударили по частным домам под Днепром: есть жертва и раненые

"Враг попал по частным домам в Днепровском районе. Предварительно, погиб человек. Три человека пострадали", - рассказал глава ОВА.

По словам главы ОВА, последствия атаки уточняются.

"Уже известно о 6 поврежденных домах. Детали впоследствии", - добавил Лысак.

Как отметил Ермак, россияне ударили по частным домам в селе Обуховка Днепропетровской области, погибла 31-летняя женщина.

Последствия обстрела Обуховка Днепропетровской области 18 октября (t.me/ermaka2022)

Количество раненых возросло

По данным МВД Украины количество раненых возросло до 4 людей.

"Погибла 31-летняя женщина, 4 травмированы: россия в очередной раз ударила по гражданскому населению в Обуховке на Днепропетровщине", - говорится в сообщении.

Кроме того, разбиты 8 частных домов в жилом секторе.

"Работают спасатели, полицейские, медицинская служба. Раненым оказывают помощь", - уточнили в ведомстве.

На месте обстрела Обуховки Днепровского района работают профильные службы (t.me/mvs_ukraine)

По данным главы ОВА Лысака, пострадавшие - три женщины и мужчина.

"Это женщины - 56, 65 и 75 лет. Но 35-летний мужчина. Трое из них в больнице в состоянии средней тяжести", - отметил он, уточнив, что погибла 31-летняя женщина.

Последствия обстрелов Днепровского района 18 октября (t.me/dnipropetrovskaODA)

Взрывы в Днепре и Запорожье

Взрывы прогремели в Днепре и Запорожье утром 18 октября. На востоке Украины была объявлена воздушная тревога. Добавим, что в Запорожье взрывы раздаются уже во второй раз с начала суток. До этого оккупанты попали в многоэтажку в Запорожье. В результате атаки погибли два человека, еще трое были травмированы. Детальнее - в материале РБК-Украина.