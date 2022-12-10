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Оккупанты вчера ударили из С-300 по Сумской области: в ОВА назвали последствия

Фото: оккупанты вчера ударили из С-300 по Сумской области (facebook.com/kpszsu)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска накануне вечером нанесли ракетный удар из комплексов С-300 по Великописаревской общине Сумской области. Вследствие атаки повреждены жилые дома, пожарная часть, отделение банка, магазины и автомобили.

Об этом собщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.

"Ракета С-300 разорвалась в центре населенного пункта и повредила 20 частных домов, многоквартирный дом, помещение пожарной части, исполнительной службы, отделение банка, 5 магазинов и автомобили", - рассказал он.

Напомним, 8 декабря россияне нанесли очередные удары по приграничным территориям Сумской области. В регионе было зафиксировано более пятидесяти прилетов.

Кроме того, на днях российские захватчики обстреляли ферму в Сумской области. Вследствие атаки погибли животные.

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