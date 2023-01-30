Оккупанты вчера обстреляли Харьков и Купянск: есть погибшая и раненые

Обстрел Харькова

Вчера около 23:00 враг нанес по Харькову очередной ракетный удар. Предварительно из ЗРК С-300. Ракета попала в 4-этажный жилой дом в Киевском районе. Разрушены верхние этажи и крыша дома, произошел масштабный пожар.

"К сожалению, погибла пожилая женщина. Еще 3 жильца дома получили ранения. В 3:20 пожар был ликвидирован. Спасательные работы на месте еще продолжаются", - рассказал он.

Обстрел Купянска

По словам Синегубова, за прошедшие сутки враг обстреливал пограничные населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов области. Под огнем врага были Купянск, Волчанск, Стрелеча, Двуречная и другие города и деревни. Повреждены частные дома, магазины, хозяйственные постройки.

"В Купянске в результате вражеского обстрела ранения получил 41-летний мужчина. Его состояние средней тяжести", - рассказал глава региона.