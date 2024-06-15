RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты давят в районе Волчанска, продолжается бой. Новая сводка Генштаба

Фото: оккупанты давят в районе Волчанска, продолжается бой (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские военные продолжают давить на Харьковском направлении. В то же время, самая напряженная ситуация остается на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

"На Харьковском направлении с начала суток российские террористы три раза пытались потеснить наших воинов с позиций. Около Тихого атаки отбиты", - говорится в сообщении.

По данным военных, продолжается бой в двух локациях в районе Волчанска.

Потери РФ в Харьковском направлении

По уточненным данным, за 14 июня, в этом направлении враг потерял более 112 человек убитыми и ранеными. Также уничтожена боевая бронированная машина, десять автомобилей, три единицы специальной техники и три склада с боеприпасами. Поврежден танк, две артсистемы, пять автомобилей и единица спецтехники.

Покровское направление: самая напряженная ситуация

Как и за прошедшие сутки, наиболее напряженная ситуация остается на Покровском направлении.

"Сейчас там продолжаются три боевых столкновения в районах Новоалександровки, Евгеньевки и Новоселовки Первой. Столько же атак уже отбито", - добавили в Генштабе.

Силы обороны продолжают прилагать усилия по стабилизации обстановки, наносят комплексное огневое поражение.

Ситуация в других направлениях

Уже сегодня произошло 31 боевое столкновение. Оккупанты совершили 12 авиаударов с применением 19 КАБов, 547 обстрелов позиций наших войск. Также российские террористы задействовали для ударов 18 дронов-камикадзе.

На Купянском направлении сейчас продолжаются пять боеприкосновений. В районах населенных пунктов Петропавловка, Андреевка, Грековка и Невское оккупанты пытаются выбить наши подразделения с позиций. Ситуация контролируется.

На Северском направлении противник атакует наших воинов у Роздоловки. Идет бой. Враг успеха не имеет.

На Кураховском направлении успешно отражены пять попыток врага вклиниться в нашу оборону недалеко от Победы и Парасковеевки.

С начала суток на Времевском направлении ВСУ отбивают атаку в Старомайорском районе. Ситуация контролируется. У Урожайного и Водяного четыре боеприкосновения уже завершились. Противник понес потери и перегруппировывается.

На Ореховском направлении враг предпринял две неудачные попытки вытеснить украинских воинов с позиций в районе Малой Токмачки и Работино. Потери оккупантов уточняются.

Напомним, на фронте в Украине позиционные бои продолжались на многих направлениях, но в Донецкой области фиксируется продвижение российских оккупантов вблизи Авдеевки под Донецком. При этом враг, проводя там механизированные штурмы, теряет значительное количество бронетехники.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВолчанскХарьковВойна в Украине