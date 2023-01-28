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Оккупанты только заехали на новые позиции. ВСУ из "Краба" ударили по врагу возле Кременной

Новина українською →
Луганск, Суббота 28 января 2023 11:19
Оккупанты только заехали на новые позиции. ВСУ из "Краба" ударили по врагу возле Кременной Фото: ВСУ из "Краба" ударили по врагу возле Кременной Луганской области (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские десантники показали, как разгромили укрепление россиян в районе Кременной Луганской области. Российское военное руководство только завезло сюда новое подкрепление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Десантно-штурмовые войска ВСУ.

"Оккупанты привезли сюда новое пополнение. Но не успели свежие силы толком рассмотреть местность, как их заметили дроны егерей-десантников", - говорится в сообщении.

По данным военных, координаты получили самоходные артиллерийские установки "Краб" и ударили по грузовику россиян и месту, где оккупанты нарыли окопы и построили блиндажи.

Как сообщалось, в Пентагоне заявили, что США видят успехи украинских военных в районе Кременной.

Напомним, ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что в направлении Кременной продолжаются тяжелые бои, а линия фронта приближается к черте города. По его мнению, после деоккупации Кременной ВСУ будут иметь плацдарм для наступления на Северодонецк и Рубежное в Луганской области.

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