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Оккупанты провели очередные рейды для паспортизации украинцев, - ЦНС

Фото: оккупанты провели очередные рейды с целью принудительной паспортизации украинцев (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

На временно оккупированных территориях российские военные провели очередные рейды по принудительной паспортизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

По данным центра, Россия спешит нарастить темпы по выдаче паспортов перед "выборами президента РФ", которые запланированы на март.

"Сами "выборы" являются фикцией, а из-за низких темпов паспортизации, россияне позволили "голосовать" на них по украинскому паспорту, или иметь возможность нарисовать "явку", - пояснили в ЦНС.

В центре сообщили, что во время рейдов оккупанты фактически перекрывают села, и "проводят беседы" с теми, кто еще не получил красную макулатуру. В частности враг запугивает украинцев последствиями, к которым якобы приведет отказ от российского паспорта.

Напомним, если у вас есть какая-то информация о перемещении российской военной техники, вы обнаружили человека, который явно вызывает подозрение или у вас есть другие важные данные о врагах - вы можете воспользоваться специальными каналами для своего вклада в борьбу с оккупантами.

Выборы в России

В России "выборы президента" продлятся три дня - с 15 по 17 марта 2024 года. Мы писали, что 8 декабря глава Кремля Владимир Путин официально заявил о намерении снова переизбираться.

Как писало Reuters, в таком случае Путин сможет оставаться у власти, по меньшей мере, до 2030 года. Причем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже заявил, что Путина переизбирают с результатом в 90% голосов.

Оккупанты в рамках подготовки к выборам уже начали завозить "агитаторов" на временно оккупированные территории Украины.

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