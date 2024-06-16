Оккупанты продвинулись под Купянском и Авдеевкой: карты ISW

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

15 июня украинские источники и западные СМИ широко распространяли непроверенные заявления о том, что украинские силы окружили группу до 400 российских военнослужащих и захватили десятки российских солдат в плен в Волчанске Харьковской области, но ISW не может подтвердить эти заявления.

Это якобы произошло в районе Агрегатного завода.

Российские Telegram-каналы утверждали, что российские войска полностью контролируют окрестности Агрегатного завода, хотя ISW не наблюдает ни одного визуального подтверждения этого утверждения или утверждения о том, что украинские войска окружили завод.

Российские войска 15 июня продолжали наступательные операции к северу от Харькова в районе Липцев и Глубокого и северо-восточнее Харькова в районе Волчанска и Тихого, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Операция №2 - Луганская область

Российские силы недавно продвинулись юго-восточнее Купянска на фоне продолжения российских наземных атак вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 15 июня. Геолокационные кадры, опубликованные 15 июня, показывают, что российские силы недавно продвинулись северо-западнее Берестового (юго-восточнее Купянска).

Операция №3 - Донецкая область

15 июня российские войска продолжали наступательные действия под Северском, но никаких подтвержденных наступлений не предприняли.

15 июня российские войска продолжили наступление восточнее Часова Яра, но подтвержденных изменений на линии фронта не последовало.

Украинский Генштаб сообщил, что 14 и 15 июня продолжались бои у Часова Яра и Андреевки.

Российские войска недавно продвинулись северо-западнее Авдеевки на фоне продолжающихся наступательных операций в этом районе 15 июня. Геолокационные кадры, опубликованные 14 июня, показывают, что войска РФ недавно продвинулись к юго-востоку и дальше в пределах южного Сокола (к северо-западу от Авдеевки) во время механизированного боя.

Российские войска также продолжали наступать северо-западнее Авдеевки в районе Новоалександровки, Калинового, Новопокровского и Евгенивки.

Российские войска 15 июня продолжали наступательные операции западнее и юго-западнее Донецка, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Оккупанты также продолжили наземные атаки к западу от Донецка вблизи Красногоровки и юго-западнее Донецка вблизи Победы, Сладкого и Водяного.

15 июня российские войска продолжили наземные обстрелы в районе границы Донецкой и Запорожской областей, однако подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Российские войска также продолжали наземные атаки южнее Великой Новоселки в районе Старомайорского и Урожайного.

"Южная ось"

15 июня продолжались позиционные боевые действия на западе Запорожской области, однако подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не было.

Продолжались позиционные боевые действия вблизи Работино, Вербового (восточнее Работино) и Малой Токмачки (к северо-востоку от Работино).

15 июня на восточном (левом) берегу Херсонской области продолжались позиционные боевые действия, однако подтвержденных изменений линии фронта в этом районе не было. Позиционные бои продолжались вблизи Крынок, Казачьих Лагерей и на островах в дельте Днепра.