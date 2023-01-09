Оккупанты продолжают обстреливать прифронтовые города Украины: есть разрушения и раненые

Российские войска за прошедшие сутки ударили по нескольким городам Украины. В частности, под обстрел попали Запорожская, Харьковская, Николаевская, Херсонская и Сумская области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные местных администраций.
В течение минувших суток враг не прекращал обстреливать гражданскую инфраструктуру областного центра. Как уточнил мэр Запорожья Анатолий Куртев в Telegram, всего правоохранители получили 6 сообщений о разрушении домов жителей Запорожского, Пологовского и Васильевского районов.
Кроме того, противник обстрелял позиции украинских войск в районах Дорожнянков, Волшебного, Белогорья, Малых Щербаков, Степного и Каменского.
За сутки россияне вели огонь по населенным пунктам Чугуевского и Купянского районов. В частности, под огнем оказались Купянск, Волчанск, Двухлетняя, Старица, Милово, Первомайское и другие населенные пункты области.
В Купянске оккупанты повредили хозяйственные сооружения, вследствие чего там вспыхнул пожар. При этом в селе Волчанские Хутора Чугуевского района из-за обстрелов разрушен частный жилой дом.
По данным Харьковской ОВА, вследствие вчерашних атак жертв и пострадавших нет.
При этом утром 9 января оккупанты вновь обстреляли Харьковскую область. Ракетами С-300 враг ударил по рынку в селе Шевченково в Купянском районе. Информация о пострадавших и жертвах уточняется. На месте работаю экстренные службы.
По данным Областного центра экстренной медицинской помощи, в результате ракетного удара по Шевченково пострадали 7 мирных жителей, среди них 13-летняя девочка.
В регионе сутки прошли без массированных обстрелов, пишет глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram. Однако вчера после полудня россияне нанесли артиллерийский удар по акватории Очаковской общины. Обошлось без пострадавших.
В других районах области день и ночь прошли относительно спокойно.
По информации главы Херсонской областной военной администрации Ярослава Янушевича, за сутки захватчики 77 раз обстреляли регион. Только по Херсону враг нанес 21 удар. Снаряды оккупантов попали в частные и многоквартирные дома.
За прошедшие сутки в Херсонской области вследствие вражеских атак ранения получили три человека.
Под огонь россиян попали три общины. Вчера после 21:00 враг обстрелял Середино-Будскую общину из ствольной артиллерии 20 "прилетов", из САУ - столько же.
Также около полуночи оккупанты ударили по Зноб-Новгородской общине. Было 17 "прилетов" из САУ.
Утром 9 января после 7 часов утра враг обстрелял Эсманьскую общину из артиллерии. Там зафиксировали 6 "прилетов".
Пострадавших в результате обстрелов нет.
Напомним, ранее сообщалось, что за минувшие сутки российские оккупанты убили 2 жителя Донецкой области - в Бахмуте и в Соледаре. Еще 2 получили ранения.
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