Оккупанты продолжают механизированные штурмы и давят на Донбассе: карты ISW

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

Российские оккупанты 14 июня продолжили наступательные действия на севере Харьковской области, однако подтвержденные изменения линии фронта на этом участке не зафиксированы.

Российские источники утверждали, что войска РФ якобы продвинулись до 100 метров в неопределенной части Волчанска, хотя в ISW не наблюдали визуального подтверждения.

Бои продолжались под Липцами возле Глубокого, в пределах Волчанска, в том числе возле Агрегатного завода и Тихого 13 и 14 июня.

Российский диктатор Владимир Путин повторил свой тезис, что рассматривает наступательные операции РФ в Харьковской области как часть усилий по созданию "буферной зоны" якобы для защиты российских приграничных районов от украинских ударов.

В то же время, руководитель Кремля признал, что росармия не оттеснила украинские силы достаточно далеко от международной границы для предотвращения дальних ударов по территории России.

Спикер группировки войск "Хортица" ВСУ подполковник Назар Волошин 14 июня заявил, что с 10 мая по 10 июня в Харьковской области оккупанты понесли потери около 4 тысяч убитыми и ранеными.

Операция №2 - Луганская область

Российские захватчики 14 июня продолжали наступление на линии Купянск - Сватово - Кременная, но подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не было.

Оккупанты продолжали наступательные действия в районе Синьковки и Петропавловки, возле Песчаного, Стельмаховки и Берестового, около Грековки и Невского 13 и 14 июня.

Российский "военкор" утверждал, что войска РФ якобы незначительно продвинулись вблизи Синьковки, но в ISW не нашли визуального подтверждения.

Операция №3 - Донецкая область

Российские захватчики 14 июня продолжили наступать на Северском направлении, однако подтвержденных изменений на линии фронта не последовало.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ продвинулись к восточной окраине Раздоловки и наступают вдоль железнодорожного полотна в направлении Выемки.

Один российский блоггер повторил недавние заявления о том, что путинские войска якобы захватили Белогоровский меловый карьер (к северо-востоку от Северска).

В Генштабе ВСУ 13 июня сообщили, что оккупанты атаковали также вблизи Верхнекаменского.

Войска РФ 14 июня продолжали наступление в районе Часового Яра, однако подтвержденных изменений линии фронта не последовало.

Российский "военкор" утверждал, что путинские войска закрепились в западной части Нового микрорайона, и будто бы захватили несколько неустановленных многоэтажных домов в этом районе.

Командир подразделения ВСУ, действовавший в районе Часового Яра, 13 июня заявил, что оккупанты наступают юго-восточнее Часового Яра в районе Клещиевки и Андреевки, чтобы обойти украинские силы с юга и атаковать тыл ВСУ.

Командующий также отметил, что враг время от времени проводит штурмы на мотоциклах в этом районе и больше не проводят "мясных штурмов", а работает небольшими группами пехоты при поддержке неопределенной механизированной техники.

Кроме того, командующий сообщил, что войска РФ также активизировали использование беспилотников в этом районе.

Российские войска также продолжали наступать у Калиновки, в восточной части Часового Яра, и около Ивановского 13 и 14 июня.

Российские захватчики недавно продвинулись северо-западнее Авдеевки во время усиленного механизированного штурма размером с роту.

Геолокационные кадры, опубликованные 14 июня, показывают, что оккупанты недавно продвинулись к юго-востоку от Новоселовки Первой.

Российские и украинские силы заявили, что во время механизированного штурма ВСУ уничтожили 8 российских танков и 8 БМП.

Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 14 июня, показывают, что российские войска недавно немного продвинулись к северо-востоку от Сокола.

В Генштабе ВСУ сообщили, что 13 и 14 июня оккупанты вели интенсивные штурмы на Покровском (Авдеевском) направлении.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ также продвигались в районе Новоалександровки, в пределах Новопокровского, к северу и западу от Уманского, на восточной окраине Карловки и вблизи Невельского.

Геолокационные кадры, опубликованные 14 июня, показывают, что российские силы недавно захватили Георгиевку и продвинулись в пределах восточной Максимилиановки (к западу от Донецка) во время механизированного штурма уменьшенного батальона.

Украинские военные источники сообщили, что при атаке российские захватчики использовали 28 единиц бронетехники, и было уничтожено 13 единиц российской бронетехники.

Геолокационные кадры, опубликованные 14 июня, показывают, что войска РФ недавно незначительно продвинулись в центре Красногоровки и северо-западнее Сладкого.

Российские войска также продолжали наступать юго-западнее Донецка вблизи Парасковеевки, Константиновки и Водяного 13 и 14 июня.

14 июня российские оккупанты продолжили наземные атаки в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей вблизи Старомайорского и Урожайного.

"Южная ось"

13 и 14 июня продолжались позиционные боевые действия на западе Запорожской области вблизи Работино, Вербового и Малой Токмачки.

Позиционные бои 13 и 14 июня также продолжались на восточной части Херсонской области, в том числе близ Крынок, а также на островах в дельте реки Днепр.

13 июня украинский источник опубликовал спутниковые снимки, на которых видно уничтожение российской системы ПВО С-400 восточнее аэродрома Бельбек в оккупированном Крыму после украинских ударов в ночь на 12 июня.

На спутниковых снимках видно, что украинский удар уничтожил РЛС 92Н6Е, артиллерийский тягач БАЗ-6306 и пусковую установку 51П6.

Ситуация на фронте

Ранее в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке за 14 июня сообщалось, что в течение суток на фронте было зафиксировано 81 боевое столкновение.

Кроме того, в военном командовании рассказали о том, что на Покровском направлении, где враг совершил почти 30 штурмовых и наступательных действий, наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районе Новоалександровки, Сокола и Новопокровского.

Добавим, перед тем в Генштабе сообщили, что российские захватчики продолжают попытки наступления по всей линии фронта, и 14 июня одним из самых горячих направлений был Кураховский.