Оккупанты не прекращают обстрелы энергообъектов в прифронтовых регионах, - Минэнерго

"Прифронтовые территории - настоящий вызов для энергетиков, потому что там обстрелы продолжаются практически не останавливаясь. Очень страдают и объекты генерации, и распределения, и передачи электроэнергии, и угольные предприятия", - сказал он.

Демченков подчеркнул, что сейчас даже сложно провести оценку повреждений угольных предприятий. Поэтому Всемирный банк не учел нанесенные угольным предприятиям повреждения при оценке убытков энергосистемы, которые составили 10,6 млрд долларов.

Также он добавил, что энергетики очень рискуют каждый раз, когда выезжают в прифронтовые зоны, чтобы восстанавливать поврежденное оборудование. Риск заключается в том, что если энергетики надолго останутся на одном месте, россияне могут коварно атаковать ремонтные бригады.

Кроме того, в прифронтовых регионах очень плотно заминированы территории и энергообъекты.

"Когда мы освобождаем территории, то подстанции, воздушные линии, мы могли бы прийти и сразу восстанавливать, но имеем дело с ГСЧС, со специальными международными компаниями, для того чтобы сначала быть уверенными, что территории разминированы, что это не несет опасности. И все эти факторы влияют на то, насколько быстро мы можем возобновить энергоснабжение этих территорий", - подытожил замминистра энергетики.

Напомним, за последние недели оккупанты атаковали три теплоэлектростании на востоке Украины, некоторые из них были обстреляны несколько раз.

Также недавно из-за обстрелов была повреждена энергетическая инфраструктура во Львове, Харькове, Херсоне и Кривом Роге.