Оккупанты вернули комендантский час и ввели цензуру в Донецкой области

Оккупанты вернули комендантский час на захваченной части Донецкой области. Также захватчики ввели цензуру.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский "Интерфакс".
О комендантском часе оккупанты заговорили после переназначения на должность так называемого "главы ДНР" Дениса Пушилина.
Как заявили российские пропагандисты, комендантский час на оккупированной части Донецкой области действует в будние дни с 23:00 до 04:00. В это время запрещено находиться на улицах.
Кроме того, на оккупированных территориях запрещены какие-либо массовые собрания, пикеты и акции.
Также "указом" Пушилина вводится "военная цензура", касающаяся почтовых отправлений и телефонных звонков.
Напомним, что на подконтрольной Украине части Донецкой области также действует комендантский час - с 21:00 до 5:00. Кроме того, в Донецкой области запретили продажу алкоголя.
Местные власти объясняют, что правила ввели из-за ситуации с безопасностью и постоянных обстрелов со стороны российских оккупантов.
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