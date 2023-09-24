RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты вернули комендантский час и ввели цензуру в Донецкой области

Фото: оккупанты вернули комендантский час в Донецкой области (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Оккупанты вернули комендантский час на захваченной части Донецкой области. Также захватчики ввели цензуру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский "Интерфакс".

О комендантском часе оккупанты заговорили после переназначения на должность так называемого "главы ДНР" Дениса Пушилина.

Как заявили российские пропагандисты, комендантский час на оккупированной части Донецкой области действует в будние дни с 23:00 до 04:00. В это время запрещено находиться на улицах.

Кроме того, на оккупированных территориях запрещены какие-либо массовые собрания, пикеты и акции.

Также "указом" Пушилина вводится "военная цензура", касающаяся почтовых отправлений и телефонных звонков.

Напомним, что на подконтрольной Украине части Донецкой области также действует комендантский час - с 21:00 до 5:00. Кроме того, в Донецкой области запретили продажу алкоголя.

Местные власти объясняют, что правила ввели из-за ситуации с безопасностью и постоянных обстрелов со стороны российских оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДНРДонецкая областьокупанціяКомендантский часВойна в Украине