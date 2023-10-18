Оккупанты усилили патруливание Мелитополя. Кому нужно быть "начеку"

"В Мелитополе усилили запугивание людей патрулями "ополченцев" и других силовиков", - рассказал он.

В частности, по его словам, в Мелитополе увеличилось именно количество патрулей.

"К запугиванию местного населения присоединились еще и "ополченцы", которые ходят по паркам и по центральным улицам", - добавил Федоров.

Мэр предупредил - особое внимание уделяют мужчинам: останавливают на улицах, проверяют документы, смотрят переписку и фотографии в телефонах.

"Охота" на партизан в Мелитополе

В последнее время российские оккупанты активизировали поиск партизан в оккупированном Мелитополе Запорожской области, который был захвачен РФ в первые дни вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Так, захватчики начали развешивать по городу видеокамеры, а также продолжают похищать гражданских в поисках "террористов" и партизан.

Кроме того, ФСБ РФ привезла в Мелитополь Запорожской области отряды профессиональных "кротов". Они будут помогать оккупантов "в охоте" на патриотов и партизан.