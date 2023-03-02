Оккупанты усилили фильтрационные мероприятия в Запорожской и Херсонской областях

На временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей российские захватчики ужесточили фильтрационные меры. Представители ФСБ проводят массовые обыски жилых помещений и проверяют мобильные телефоны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Отмечается, что основное внимание оккупанты уделяют людям, чьи родственники выехали на неоккупированную часть Украины.

"Противник усилил фильтрационные мероприятия на временно захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей. В частности, в населенные пункты Песчановка и Пойма Херсонской области прибыли представители ФСБ. Проводятся массовые обыски жилых помещений, проверка телефонов", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в населенном пункте Новотроицкое Херсонской области российские оккупанты проводят фильтрационные мероприятия по мирному населению и угрожают жителям, которые отказываются получать российский паспорт.

Также мы писали, что российские спецслужбы начали проводить проверку украинцев на оккупированных территориях Херсонской области.

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