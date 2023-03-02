Оккупанты усилили фильтрационные мероприятия в Запорожской и Херсонской областях
На временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей российские захватчики ужесточили фильтрационные меры. Представители ФСБ проводят массовые обыски жилых помещений и проверяют мобильные телефоны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
"Противник усилил фильтрационные мероприятия на временно захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей. В частности, в населенные пункты Песчановка и Пойма Херсонской области прибыли представители ФСБ. Проводятся массовые обыски жилых помещений, проверка телефонов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что основное внимание оккупанты уделяют людям, чьи родственники выехали на неоккупированную часть Украины.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в населенном пункте Новотроицкое Херсонской области российские оккупанты проводят фильтрационные мероприятия по мирному населению и угрожают жителям, которые отказываются получать российский паспорт.
Также мы писали, что российские спецслужбы начали проводить проверку украинцев на оккупированных территориях Херсонской области.
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