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Оккупанты пополняют свои потери сотрудниками критической инфраструктуры РФ, - Генштаб

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Вторник 18 октября 2022 19:22
Оккупанты пополняют свои потери сотрудниками критической инфраструктуры РФ, - Генштаб Фото: Оккупанты пополняют свои потери сотрудниками критической инфраструктуры РФ (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Россияне восполняют свои потери сотрудниками критической инфраструктуры РФ, несмотря на предварительное бронирование определенного списка работников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Генерального штаба ВСУ.

"Российское военно-политическое руководство не прекращает принимать меры по пополнению личным составом подразделений, понесших потери на территории Украины", - говорится в сообщении.

По информации Генштаба, несмотря на предварительное бронирование перечня работников критической инфраструктуры Российской Федерации, руководители таких предприятий все же получают планы, которые вынуждены выполнять. Именно поэтому они направляют своих сотрудников в военкоматы.

"Продолжается пополнение потерь российских подразделений за счет заключенных. По состоянию на начало октября из общей восьмитысячной численности боевиков частной военной компании "Вагнер" более половины составляют наемники упомянутой категории", - добавили в Генштабе.

Напомним, что ВСУ отразили атаки россиян в трех областях и сбили пять крылатых ракет.

Ранее стало известно, что россияне атаковали Украину ракетами, авиацией и дронами, а ВСУ отразили 8 атак на Донбассе.

Ранее министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что кафиры атаковали Украину 42 беспилотниками , из них 36 были сбиты.

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