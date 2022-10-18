Оккупанты пополняют свои потери сотрудниками критической инфраструктуры РФ, - Генштаб
Россияне восполняют свои потери сотрудниками критической инфраструктуры РФ, несмотря на предварительное бронирование определенного списка работников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Генерального штаба ВСУ.
"Российское военно-политическое руководство не прекращает принимать меры по пополнению личным составом подразделений, понесших потери на территории Украины", - говорится в сообщении.
По информации Генштаба, несмотря на предварительное бронирование перечня работников критической инфраструктуры Российской Федерации, руководители таких предприятий все же получают планы, которые вынуждены выполнять. Именно поэтому они направляют своих сотрудников в военкоматы.
"Продолжается пополнение потерь российских подразделений за счет заключенных. По состоянию на начало октября из общей восьмитысячной численности боевиков частной военной компании "Вагнер" более половины составляют наемники упомянутой категории", - добавили в Генштабе.
Напомним, что ВСУ отразили атаки россиян в трех областях и сбили пять крылатых ракет.
Ранее стало известно, что россияне атаковали Украину ракетами, авиацией и дронами, а ВСУ отразили 8 атак на Донбассе.
Ранее министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что кафиры атаковали Украину 42 беспилотниками , из них 36 были сбиты.
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