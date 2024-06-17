Оккупанты более 30 раз пытались прорвать оборону ВСУ на Покровском направлении, - Генштаб

Ситуация на Покровском направлении

Военные сообщили, что давление оккупантов на Покровском направлении не уменьшается.

"Противник уже 32 раза пытался прорвать нашу оборону неподалеку от Евгенивки, Новоалександровки, Новоселовки Первой, Сокола, Уманского и Яснобродовки", - пишет Генштаб.

Отмечается, что более половины столкновений от общего количества боев в этом направлении продолжаются. Российские войска для поддержки наступательных действий активно применяют авиацию, как бомбардировочную, так и штурмовую, и нанесли в общей сложности 6 авиаударов.

Какая обстановка на других направлениях в Донецкой области

Генштаб сообщает, что жесткие бои идут на Лиманском направлении. На данный момент, в районах Торского, Тернов и Макеевки, произошло семь боевых столкновений. У последнего оккупанты нанесли удар неуправляемыми авиаракетами.

Еще две вражеские атаки продолжаются у Грековки. При этом украинские воины принимают все необходимые меры для сдерживания противника.

На Краматорском направлении враг провел четыре атаки недалеко от Григоровки, Клещиевки и Нового. Две из них продолжаются. У микрорайона Новый захватчики поддерживали свои действия авиаударом - били НАРами;

враг провел четыре атаки недалеко от Григоровки, Клещиевки и Нового. Две из них продолжаются. У микрорайона Новый захватчики поддерживали свои действия авиаударом - били НАРами; Враг за сегодня нарастил до девяти количество атак на Кураховском направлении . Шесть отбиты нашими защитниками. Возле Красногоровки оккупанты продолжают давить - продолжаются бои в трех локациях;

. Шесть отбиты нашими защитниками. Возле Красногоровки оккупанты продолжают давить - продолжаются бои в трех локациях; На Времивском направлении противник при поддержке авиации четыре раза штурмовал наши позиции вблизи Старомайорского, Водяного и Урожайного. Пока украинские воины отбивают две из указанных атак.

Бои в Харьковской области

На Харьковском направлении в настоящее время учтено пять боеприкосновений. Оккупанты не оставляют попыток прорвать нашу оборону возле Волчанска и Липцев - идут боевые действия. Украинские воины наносят российским войскам ощутимые потери.

На Купянском направлении по состоянию на данный момент Силы обороны уже отразили семь вражеских атак вблизи Синьковки, Песчаного и Степной Новоселовки, еще две - продолжаются.

Общая ситуация

Генштаб уточнил, что ситуация почти вдоль всей линии столкновения динамична. Украинские защитники стойко удерживают занятые позиции, бьют врага и уничтожают его технику.

За эти сутки произошло 79 боевых столкновений. Агрессор продолжает обстреливать из артиллерии приграничья Черниговской и Сумской областей. Артобстрелам подверглись Гремяч, Марчихина Буда, Толстобудово, Леоновка и Волфино.