Оккупанты более 30 раз пытались прорвать оборону ВСУ на Покровском направлении, - Генштаб

Россияне продолжают давить на Покровском направлении и уже 32 раза пытались прорвать оборону ВСУ на этом участке фронта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Военные сообщили, что давление оккупантов на Покровском направлении не уменьшается.
"Противник уже 32 раза пытался прорвать нашу оборону неподалеку от Евгенивки, Новоалександровки, Новоселовки Первой, Сокола, Уманского и Яснобродовки", - пишет Генштаб.
Отмечается, что более половины столкновений от общего количества боев в этом направлении продолжаются. Российские войска для поддержки наступательных действий активно применяют авиацию, как бомбардировочную, так и штурмовую, и нанесли в общей сложности 6 авиаударов.
Генштаб сообщает, что жесткие бои идут на Лиманском направлении. На данный момент, в районах Торского, Тернов и Макеевки, произошло семь боевых столкновений. У последнего оккупанты нанесли удар неуправляемыми авиаракетами.
Еще две вражеские атаки продолжаются у Грековки. При этом украинские воины принимают все необходимые меры для сдерживания противника.
На Харьковском направлении в настоящее время учтено пять боеприкосновений. Оккупанты не оставляют попыток прорвать нашу оборону возле Волчанска и Липцев - идут боевые действия. Украинские воины наносят российским войскам ощутимые потери.
На Купянском направлении по состоянию на данный момент Силы обороны уже отразили семь вражеских атак вблизи Синьковки, Песчаного и Степной Новоселовки, еще две - продолжаются.
Генштаб уточнил, что ситуация почти вдоль всей линии столкновения динамична. Украинские защитники стойко удерживают занятые позиции, бьют врага и уничтожают его технику.
За эти сутки произошло 79 боевых столкновений. Агрессор продолжает обстреливать из артиллерии приграничья Черниговской и Сумской областей. Артобстрелам подверглись Гремяч, Марчихина Буда, Толстобудово, Леоновка и Волфино.
Российские войска продолжают свои попытки развить наступление под Харьковом, однако там ВСУ дают им отпор. Также оккупанты пытаются продвинуться и в Донецкой области.
Сегодня спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин заявил, что украинские войска на фронте совершают свои контратакующие действия.
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