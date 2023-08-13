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Оккупанты угрожают старшеклассникам не выдать аттестаты без российского паспорта, - ЦНС

Фото: Оккупанты угрожают старшеклассникам не выдать аттестаты без российского паспорта (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Оккупанты угрожают ученикам школ от 14 лет не выдать аттестаты об обучении, если те не получат российский паспорт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центра национального сопротивления.

"Именно в 14 лет в РФ выдают свою макулатуру детям. Однако не все дети пишут заявление на получение красной бумаги, которая не дает никаких привилегий в цивилизованном мире. Поэтому враг прибегает к принуждению", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что паспортизация необходима оккупационным администрациям, чтобы избежать проблем. Поскольку в Кремле недовольны темпами насаждения российского гражданства в регионах.

"Поэтому оккупанты спешат с выдачей своей макулатуры", - говорится в сообщении.

Принудительная паспортизация на оккупированных территориях

С начала полномасштабного вторжения РФ оккупанты ведут захватнические действия и заставляют людей отказываться от украинского гражданства на оккупированных территориях.

Однако большое количество украинцев отказываются получать паспорт РФ. Поэтому захватчики могут прибегать к угрозам и шантажу украинцев.

В частности, на оккупированных территориях Запорожской области захватчики начали минировать частные земельные участки отказавшихся от паспорта.

Кроме того, кафиры обостряют гуманитарную ситуацию на захваченных территориях, чтобы склонить людей брать паспорт РФ в обмен на "социальные выплаты".

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