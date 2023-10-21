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Оккупанты усугубляют экологическую ситуацию на оккупированных территориях, - ЦНС

Фото: оккупанты усугубляют экологическую ситуацию на ВТО (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Россияне строят на временно оккупированных территориях свалки для обслуживания регионов РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

По данным ЦНС, российские оккупанты планируют построить три полигона на оккупированных территориях для хранения мусорных отходов, в том числе из Ростовской области.

Речь идет именно о полигонах, а не мусороперерабатывающих заводах.

В самой Ростовской области от идеи создать новый полигон отказались из-за протестов местных жителей и потому проблему решают за счет оккупированных территорий.

В настоящее время враг разрабатывает проектную документацию для создания полигонов.

Ситуация на временно оккупированных территориях Украины

Напомним, на днях мы сообщали, что оккупанты проверяют телефоны учеников на наличие украинских приложений.

В ЦНС также заявляли, что "отжатое" у украинцев жилье кафиры передают коллаборантам.

Кроме того, военные РФ изымают комплекты спутникового телевидения у жителей временно оккупированных территорий Украины. Таким образом, враг блокирует доступ к правде, чтобы увеличить информационную блокаду региона и погрузить местных жителей в болото российской пропаганды.

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