Игнат о "Шахедах": оккупанты начали их красить "из баллончика"

Иранские дроны-камикадзе "Шахед" черного цвета, замеченные во время атаки россиян на Киев 25 ноября, окрашены "из баллончика".

Отвечая на вопрос, впервые ли россияне использовали "Шахеды", окрашенные в черный цвет, он сказал, что это "не совсем так".

"Этого утверждать нельзя. Мы видели фото одного "Шахеда" черного цвета. Я его лично видел, как и вы, в интернете. Мы заключили, что он был окрашен, или дополнительно использовался еще композитный материал, такой как карбон, что тоже может быть черного цвета", - рассказал Игнат.

По его словам, подтверждения, что таких "Шахедов" было много, нет.

"По моей информации, такой "Шахед" тогда был только один, который, возможно, экспериментально выпустили, чтобы посмотреть, как на него отреагирует наша противовоздушная оборона. Но он тоже был уничтожен, как и улетевшие в последующие дни - уже видно, что оккупанты начали их красить "из баллончика", - добавил спикер.

Россияне используют черные "Шахеды"

Напомним, россияне во время атаки дронов на Киев 25 ноября использовали "Шахеды" черного цвета.

В тот день сети появились фото обломков БПЛА, атаковавших Киев. На опубликованных кадрах видно, что дроны были черного цвета. В сети предположили, что россияне могли использовать новейшие иранские беспилотники, однако спикер Воздушных сил Юрий Игнат опроверг такое утверждение.

"Это не реактивные ("Шахеды", - ред.). Иран показал перспективную модель этого "Шахеда", неизвестно, в каком количестве их производят и т.д., какова будет судьба этого реактивного БПЛА", - сказал он.

Спикер добавил, что россияне постоянно модернизируют "Шахеды". Возможно, черный цвет был использован для того, чтобы усложнить работы украинской ПВО.