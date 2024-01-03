Оккупанты начали атаковать север Харьковской области управляемыми бомбами

Российские оккупанты начали сбрасывать управляемые авиабомбы на северную часть Харьковской области. Под ударами Богодуховский и Харьковский районы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова в эфире телемарафона.

"Раньше управляемые авиабомбы были только на Купянском направлении, а теперь фиксируем в Богодуховском и Харьковском районах. Это север нашей области, северо-восточное направление", - рассказал чиновник.

По его словам, от бомб также страдает и Волчанск в Чугуевском районе Харьковской области.

Синегубов добавил, что ситуация на Купянском направлении остается сложной. Враг не оставляет попыток захвата Синьковки.

Управляемые авиабомбы

Напомним, российские оккупанты активно применяют управляемые авиабомбы по всей линии фронта.

Они могут наносить такие удары дистанционно и безнаказанно.

По словам спикера Воздушных сил ВСУ, для противостояния этому, необходимы средства, которые помогали бы уничтожать авиацию врага на больших расстояниях.