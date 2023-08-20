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Оккупанты планируют переселить 300 тысяч россиян во временно оккупированный Мариуполь

Фото: оккупанты хотят переселить сотни тысяч россиян в Мариуполь (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские оккупанты разработали так называемый "план развития" временно оккупированного Мариуполя. Кремль планирует увеличить население города примерно на 300 тысяч за счет миграции из РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

По данным украинских партизан, планируемые демографические изменения должны быть воплощены до 2035 года. Для того чтобы их стимулировать, Кремль начал реализацию программы льготных ипотек для граждан РФ. Кроме этого, оккупанты завозят на ВОТ работников и госслужащих из депрессивных регионов РФ.

Местные жители при этом принудительно депортируются на территорию РФ.

"Центр национального сопротивления отмечает, что данные действия соответствуют признакам геноцида согласно международному праву. Все причастные к геноциду украинской нации понесут за это справедливое и неотвратимое наказание", - отметили в центре.

Ситуация в оккупированном Мелитополе

Напомним, город Мелитополь Запорожской области был оккупирован россиянами в первые дни полномасштабного вторжения. Сейчас россияне называют Мелитополь "столицей" оккупированной части Запорожской области.

При этом захватчики превратили город в свой военный пункт, а также терроризируют местное население.

В частности, мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что россияне могут произвести на оккупированных территориях Украины мобилизацию после проведения так называемых "выборов" в сентябре.

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