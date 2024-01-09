Оккупанты на юге Украины набирают в армию фермеров. ГУР рассказало детали

РФ активизировала механизмы принудительной мобилизации в оккупированных общинах Херсонской и Запорожской областей. На войну забирают фермеров.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Оккупанты хотят покрыть свои потери

"Сейчас чекисты особое внимание сосредоточили на фермерах: по хозяйствам в ряде населенных пунктов россияне разослали письменные требования немедленно стать на воинский учет всем мужчинам призывного возраста", - говорится в заявлении.

Отмечается, что в случае невыполнения директивы сельскохозяйственные предприятия или отдельные фермеры будут наказываться штрафами в 400 тысяч рублей (около 4500 долларов), однако уплата этой суммы отнюдь не гарантирует избежание участия в войне против Украины в рядах армии государства-агрессора России.

В разведке уточнили, что ультиматумы, угрозы и репрессии в отношении населения, которое остается на порабощенных украинских землях - системная преступная политика РФ.

Таким образом российские оккупанты всеми способами пытаются покрыть потери своих войск мужчинами, которые остались на захваченных территориях.

Под угрозой мобилизации оказались подростки

Активизация принудительной мобилизации, к которой сейчас прибегают россияне на временно оккупированных территориях Украины, вызвана снижением поддержки войны среди российского населения.

"Поскольку кремлевские "технологи" пока считают невозможным объявить масштабную волну мобилизации в России, чтобы не ухудшать социальный фон перед так называемыми "выборами Путина", мужское гражданское население в оккупации снова находится под волной давления", - добавили в разведке.

В ГУР уточнили, что под угрозой принудительной мобилизации фактически находятся все мужчины в возрасте от 18 до 65 лет, а нередко и 16-летние и 17-летние подростки, которых Кремль так же загоняет в оккупационное войско.

Россия активно ищет людей для войны против Украины

Мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров рассказал, что россияне не сбавляют темпов мобилизации во временно оккупированных районах Запорожской области. На учет ставят молодых людей с 17 лет.

У партии российского диктатора Владимира Путина есть собственная частная военная компания "Эспаньола". Путинский режим активизировал рекрутинг в ее ряды.

Однако, по оценкам Главного управления разведки Минобороны Украины, в России растет количество людей, недовольных войной в Украине.