Оккупанты обстреляли еще один город в Запорожской области, есть погибшие

Обстрел Орехова произошел около 15:00. Из-за попадания боеприпасов и их обломков в городе возник пожар на территории частного домовладения.

Пожарные, прибывшие на место происшествия, оперативно укротили возгорание автомобиля и пристройки к дому. Общая площадь охваченная огнем составила 15 кв.м.

В результате вражеского обстрела погибли супруги. Мужчина и женщина находились в пристройке к дому, когда российские военные открыли огонь по городу.

Помимо этого в Преображенке минно-взрывные травмы получил 77-летний мужчина. Его оперативно доставили в медучреждение, сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашка в Telegram.

Ситуация в Запорожской области

Часть Запорожской области находится под временной вражеской оккупацией. При этом подконтрольную Украине территорию российские оккупанты регулярно обстреливают.

Так, накануне россияне обстреляли больницу в Гуляйполе, в результате чего погибли два человека. Также ранения получила работница ГСЧС.

Помимо этого оккупанты обстреляли и сегодня Гуляйполе, в результате пострадали два человека.

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