Оккупанты обстреляли село в Изюмском районе: погибла женщина, еще двое людей ранены

Российские оккупанты обстреляли село Шийковка Изюмского района Харьковской области. Одна женщина погибла, еще два человека получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
"Вчера вечером враг нанес удары по с. Шийковка Изюмского района. Поврежден частный жилой дом. К сожалению, погибла женщина 74 лет. Женщина 53 лет и 76-летний мужчина получили ранения", - рассказал он.
Кроме того, по словам главы ОВА, в Волчанске повреждены 4 жилых дома, получил ранения 84-летний мужчина.
К тому же в с. Тимофеевка Богодуховского района враг сбросил с БПЛА две гранаты.
"Повреждены два забора, пострадавших нет", - констатировал Синегубов.
Обстрел Харькова
Этой ночью российские войска обстреляли и Харьков. Глава Харьковской ОВА отметил, что обстрел произошел около полуночи.
"Враг ракетами С-300 обстрелял г. Харьков. Зафиксированы попадания на территории гражданского предприятия в Новобаварском районе города. Произошли пожары. Получил ранения и был госпитализирован 61-летний охранник", - рассказал он.
Также в пгт Большой Бурлук Купянского района около полуночи российская ракета С-300 попала в огород частного дома, поврежден частный дом и гараж. К счастью, обошлось без пострадавших.
Детальнее об обстреле Харькова - в материале РБК-Украина.
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