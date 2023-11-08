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Оккупанты обстреляли "Пункт несокрушимости" в Херсонской области (фото)

Фото: россияне атаковали "Пункт несокрушимости" в Херсонской области (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские оккупанты сегодня, 8 ноября, атаковали один из "Пунктов несокрушимости" в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина в Telegram.

"Россияне из беспилотников атаковали Новоберислав", - сообщил глава ОВА.

По его данным, в результате сброса взрывчатки повреждено помещение "Пункта несокрушимости", а также изуродован почтовый автомобиль.

 

Фото: россияне атаковали Херсонскую область (t.me/olexandrprokudin)

"К счастью, люди не пострадали", - добавил Прокудин.

Обстрелы Херсона и области

После освобождения правобережья Херсонской области часть региона находится под постоянными обстрелами оккупантов. Россияне атакуют гражданское население по тяжелому вооружению, артиллерии и авиации.

Как рассказывал председатель ОВА Александр Прокудин, в течение суток, 4 ноября, россияне совершили 100 обстрелов по территории региона. В общей сложности было выпущено 474 снаряда из минометов, Артиллерии, "Градов", танков, БпЛА и авиации. 

Кроме того, в результате вражеского обстрела 6 ноября, в области были ранены 3 человека.

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