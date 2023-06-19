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Оккупанты обстреляли Орехов Запорожской области, есть пострадавшая

Фото: Оккупанты обстреляли Орехов Запорожской области (УНИАН)
Автор: Валерия Полищук

Запорожская область вновь подверглась атаке со стороны российских оккупантов. В частности, они нанесли удары по населенному пункту Орехов.

Об этом заявил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Примерно минут 10 назад был очередной обстрел Орехова. Пострадала женщина", - заявил он.

Малашко уточнил, что ранения получила женщина 1940 года рождения.

Орехов Запорожской области

Город с начала полномасштабного вторжения РФ находится на линии фронта. В 2022 году в окрестностях Орехова проходили бои между Вооруженными силами Украины и российскими захватчиками.

По данным ООН, сейчас в городе проживает около 6 тысяч человек.

Ситуация в Запорожской области

Часть Запорожской области находится под российской оккупацией с начала полномасштабного вторжения. При этом оккупанты регулярно наносят удары по подконтрольной Украине территории.

Во время полномасштабной войны из Запорожской области выехали 280 тысяч человек. В настоящее время в части, которую контролирует Украина, проживает более полумиллиона человек.

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Война России против УкраиныЗапорожская область