Оккупанты обстреляли Никопольский район с территории Энергодара
В воскресенье, 4 декабря, Никопольский район подвергся около семи обстрелам. Российские захватчики ведут огонь с территории временно захваченного Энергодара.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.
"Зафиксировано около семи вражеских обстрелов территории Никопольского района. Обстрелами в районе побито полдесятка домов, хозяйственные постройки, автомобиль, электросети, газопровод", - написал Лукашук.
Он подчеркнул, что ПВО "работает по ракетам, а не по снарядам от "Градов" или тяжелой артиллерии", поэтому не может защитить район.
"Россияне цинично обстреливают Никопольский район с территории, которая рядом с АЭС, которая находится в оккупированном Энергодаре. Никто не станет стрелять в ответ по атомной электростанции или рядом с ней. Это - дикость, которая обернется масштабной трагедией. На подобное не пойдет ни один адекватный человек. Российские оккупанты это знают, понимают и пользуются", - добавил глава облсовета.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что российские войска сегодня днем 4 декабря обстреляли Покровскую общину Никопольского района Днепропетровской области.
Также ночью 4 декабря оккупанты десять раз открывали огонь из "Градов" и тяжелой артиллерии по Никопольскому району в Днепропетровской области.
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