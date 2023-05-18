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Оккупанты обстреляли Никополь: облсовет показал последствия

Фото: оккупанты в очередной раз обстреляли Никополь (https://t.me/mykola_lukashuk)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 18 мая, российские военные в очередной раз обстреляли территории Днепропетровской области. В результате атаки в Никополе была повреждена гражданская инфраструктура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.

"Не знает покоя Никополь. Оккупанты продолжают атаковать город, сегодня снова угнали из тяжелой артиллерии", - сообщил Лукашук.

По его словам, в результате обстрела города было уничтожено хозяйственное сооружение, еще три изуродовано. Также повреждения получили:

  • заборы;
  • линии электропередач;
  • четыре жилых дома.

Лукашук сообщил, что в других районах области в течение дня было тихо.

"Большая война не будет продолжаться вечно. Силы обороны Украины уничтожат врага, завоевав для нашего государства долгожданный мир. Все знают, кто победит", - подчеркнул он.

Напомним, 15 мая российские войска обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. В результате вражеской атаки были ранены три человека, среди них ребенок.

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Война России против УкраиныДнепропетровская областьНикополь