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Оккупанты обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии, пострадала женщина

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Никополь, Воскресенье 20 августа 2023 07:46
Оккупанты обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии, пострадала женщина Фото: в Днепропетровской ОВА рассказали о последствиях вражеских обстрелов Никополя (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Владимир Костырин

Никополь Днепропетровской области снова подвергался обстрелам со стороны российских оккупантов. В результате вражеских атак по городу пострадала женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергея Лысака.

Чиновник отметил, что враг атаковал Никополь в субботу вечером. Для ударов россияне применяли тяжелую артиллерию.

"Пострадала 74-летняя женщина. Она с осколочным ранением в больнице", - рассказал руководитель региона.

Кроме того, в Никополе в результате ударов противника были повреждены 5 частных домов, 4 хозяйственные постройки, 2 линии электропередач.

Последствия российского обстрела Никополя (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

Российские удары по Днепропетровской области

Днепропетровская область находится вблизи линии фронта, поэтому россияне регулярно обстреливают населенные пункты вблизи линии огня.

Так, вчера, 19 августа, в результате очередного вражеского обстрела пострадала 82-летняя женщина.

Напомним также, что недавно российские оккупанты атаковали Синельниковский район, в результате чего 1 человек погиб, а 6 - получили ранения. Также было повреждено сельскохозяйственное предприятие, учебное заведение и побиты автомобили.

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