Оккупанты обстреляли больницу в Сумской области: погиб подросток

Утром 30 ноября российские войска нанесли удар по больнице в Белопольской общине Сумской области. В результате обстрела погиб подросток.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко.
"Утром россияне обстреляли больницу в Белополье. Погиб подросток. Повреждены рядом расположенные дома, автомобили", - рассказал он.
По словам Тимошенко, только за последние сутки оккупанты совершили 158 артиллерийских и 28 минометных обстрелов Сумской области. Он уточнил, что под прицелом врага остаются приграничные территории и населенные пункты региона.
В результате этих обстрелов повреждены частные дома, линии электропередач, зерносклады, сельскохозяйственная техника, частные автомобили и административные здания. Жертв, к счастью, нет.
Напомним, ранее сообщалось, что российские войска в очередной раз массированно обстреляли приграничье Сумской области. Враг применил минометы и артиллерию.
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