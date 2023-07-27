Оккупанты обстреляли Купянский район, пострадали пять человек

Российские оккупанты в очередной раз нанесли удар по Купянскому району Харьковской области. В результате обстрела получили ранения пять человек.
Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.
Российские захватчики обстреляли село Новоосиново около 21:15. В результате атаки пострадали пять гражданских: три женщины и два мужчины.
Одна из женщин госпитализирована с многочисленными осколочными ранениями, другим пострадавшим медики оказали помощь на месте.
Россияне попали в частный жилой дом.
"Детали преступления оккупантов устанавливают правоохранители, которые работают на месте", - заявил Синегубов.
Ситуация в Харьковской области
После деоккупации региона почти всей Харьковской области российские военные регулярно обстреливают Купянский район и город Волчанск.
Так, в ночь на 27 июля россияне сбросили авиабомбу на населенный пункт в Купянском районе, в результате чего погибла женщина.
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