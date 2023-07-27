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Оккупанты обстреляли Купянский район, пострадали пять человек

Фото: Оккупанты обстреляли Купянский район (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

Российские оккупанты в очередной раз нанесли удар по Купянскому району Харьковской области. В результате обстрела получили ранения пять человек.

Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

Российские захватчики обстреляли село Новоосиново около 21:15. В результате атаки пострадали пять гражданских: три женщины и два мужчины.

Одна из женщин госпитализирована с многочисленными осколочными ранениями, другим пострадавшим медики оказали помощь на месте.

Россияне попали в частный жилой дом.

"Детали преступления оккупантов устанавливают правоохранители, которые работают на месте", - заявил Синегубов.

Ситуация в Харьковской области

После деоккупации региона почти всей Харьковской области российские военные регулярно обстреливают Купянский район и город Волчанск.

Так, в ночь на 27 июля россияне сбросили авиабомбу на населенный пункт в Купянском районе, в результате чего погибла женщина.

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харковВойна России против Украины