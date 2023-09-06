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Оккупанты обустраивают оборонительные укрепления под Мариуполем (фото)

Мариуполь, Среда 06 сентября 2023 09:20
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Оккупанты обустраивают оборонительные укрепления под Мариуполем (фото) Фото: оккупанты обустраивают оборонительные укрепления под Мариуполем (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты обустраивают оборонительные рубежи и строят блиндажи в районе нескольких сел под Мариуполем. Сейчас туда грузовиками они свозят лес.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Оккупанты продолжают строить и обустраивать укрепления в районе с. Никольское в сторону Розовки. Теперь везут лес - обустраивают блиндажи", - рассказал он.

Кроме того, по словам советника мэра, военную технику оккупанты снова перемещают в гражданских грузовиках, сразу маскируя под "деревья".

"Это пока характерно исключительно для Никольского района", - констатировал Андрющенко.

Оккупанты обустраивают оборонительные укрепления под Мариуполем (фото)

Ситуация в Мариуполе

Ранее во временно оккупированном Мариуполе зафиксировали активное перемещение российских военных в сторону Бердянска и Розовки Запорожской области. Впрочем, оно замедлилось после того, как 14 августа в селе Юрьевка в Мариупольском районе прогремел взрыв.

Позже стало известно, что ВСУ ударили по командному пункту врага в санатории "Волна". По сообщениям городского совета Мариуполя, после удара в мариупольскую больницу привезли полсотни раненых оккупантов, из них более десятка умерли.

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