Оккупанты обустраивают оборонительные укрепления под Мариуполем (фото)

Российские оккупанты обустраивают оборонительные рубежи и строят блиндажи в районе нескольких сел под Мариуполем. Сейчас туда грузовиками они свозят лес.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Оккупанты продолжают строить и обустраивать укрепления в районе с. Никольское в сторону Розовки. Теперь везут лес - обустраивают блиндажи", - рассказал он.

Кроме того, по словам советника мэра, военную технику оккупанты снова перемещают в гражданских грузовиках, сразу маскируя под "деревья".

"Это пока характерно исключительно для Никольского района", - констатировал Андрющенко.

Ситуация в Мариуполе

Ранее во временно оккупированном Мариуполе зафиксировали активное перемещение российских военных в сторону Бердянска и Розовки Запорожской области. Впрочем, оно замедлилось после того, как 14 августа в селе Юрьевка в Мариупольском районе прогремел взрыв.

Позже стало известно, что ВСУ ударили по командному пункту врага в санатории "Волна". По сообщениям городского совета Мариуполя, после удара в мариупольскую больницу привезли полсотни раненых оккупантов, из них более десятка умерли.