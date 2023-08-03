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Оккупанты несут значительные потери. ВСУ успешно удерживают рубежи у Кременной

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Луганск, Четверг 03 августа 2023 12:28
Оккупанты несут значительные потери. ВСУ успешно удерживают рубежи у Кременной ВСУ успешно удерживают рубежи у Кременной Луганской области (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Возле Кременной Луганской области в районе Серебрянского лесничества в ходе интенсивных боев военные Нацгвардии удержали занимаемые рубежи. Враг понес значительные потери.

Об этом сказал заместитель директора департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины полковник Николай Уршалович, передает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.

Так, по его словам, 27 июля благодаря умелому взаимодействию группы пилотов БПЛА, минометного взвода и расчета АГС на одном из наблюдательных постов врага было обнаружено скопление живой силы.

"Впоследствии нашими подразделениями по нему был совершен огневой налет. Результатом совместной работы стало уничтожение 5 человек и ранение 9 оккупантов", - отметил спикер.

Кроме того, в период с 26 по 30 июля командир минометного расчета 5-й Слобожанской бригады на псевдо "Студент" в районе Серебрянского лесничества в тесном взаимодействии с расчетами БПЛА, умело руководя действиями своих подчиненных, заградительным огнем неоднократно останавливал наступление штурмовых групп врага, чем обеспечил удержание определенных рубежей.

"В ходе боев этим минометным расчетом были уничтожены или повреждены 4 танка захватчиков", - добавил Уршалович.

Потери РФ в Украине

По данным на утро четверга, 3 августа, потери России в войне в Украине составили 620 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 247 850 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 35 дронов, 21 ББМ и 26 артсистем. Отметим, что в середине июля бойцы Нацгвадии взяли в плен российского командира из Чечни.

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