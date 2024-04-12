Оккупанты пытаются продвинуться на нескольких направлениях: карты ISW

Восток Украины. Операция №1 - Луганская область

Войска РФ недавно подтвердили продвижение вблизи Кременной на фоне продолжающихся позиционных боев в этом районе 11 апреля.

Геолокационные кадры, опубликованные 10 апреля, показывают, что оккупанты незначительно продвинулись к востоку от Тернов (к западу от Кременной). В Генштабе ВСУ информировали, что войска РФ безуспешно атаковали вблизи Тернов, но на Купянском направлении штурмов не проводили.

Операция №2 - Донецкая область

11 апреля позиционные бои продолжались северо-восточнее Бахмута, но подтвержденных изменений на линии фронта не было. Позиционные бои продолжались к востоку от Северского в районе Верхнекаменского, к юго-востоку от Северского в районе Выемки и к югу от Северского в районе Раздоловки.

Войска РФ недавно подтвердили наступление в направлении Часова Яра на фоне продолжающихся позиционных боев 11 апреля. Геолокационные кадры, опубликованные 10 апреля, о которых ранее сообщали аналитики ISW, также указывают на то, что российские оккупанты продвинулись к западу от Ивановского (восточнее Часова Яра) вдоль автодорога Т0504 (Бахмут-Часов Яр).

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ, включая части 98-й дивизии ВДВ, продолжали атаковать вблизи микрорайона Канал (самая восточная часть н.п. Часов Яр) и вблизи Богдановки (к северо-востоку от Часова Яра).

Позиционные бои продолжались вблизи Часова Яра, Ивановского и Клещиевки.

11 апреля позиционные боевые действия продолжались западнее Авдеевки, однако подтвержденных изменений линии фронта не было. Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ якобы продвинулись на 2,5 километра в глубину между Яснобродовкой и Уманским (оба к западу от Авдеевки), достигли юго-восточной окраины Уманского и контролируют почти половину Семеновки (к западу от Авдеевки). При этом в ISW не наблюдали визуальных доказательств.

Позиционные бои продолжались северо-восточнее Авдеевки в районе Новокалинового, Керамика, Новобахмутовки и Бердичев; к западу от Авдеевки возле Уманского и Семеновки; и юго-западнее Авдеевки возле Первомайского и Нетайлового.

Сообщается, что 11 апреля войска РФ продвинулись юго-западнее Донецка, но подтвержденных изменений на линии фронта не было. Российский "военкор" утверждал, что росармия якобы продвинулась в пределах Новомихайловки (юго-западнее Донецка), но эксперты ISW не нашли визуального подтверждения этого заявления.

Позиционные боевые действия продолжались к западу от Донецка вблизи Победы, Красногоровки и Георгиевки и юго-западнее Донецка вблизи Новомихайловки.

Российские войска недавно незначительно продвинулись в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей на фоне продолжающихся позиционных боев в этом районе 11 апреля. Геолокационные кадры, опубликованные 9 апреля, показывают, что оккупанты недавно незначительно продвинулись к югу от Урожайного (к югу от Великой Новоселки). В Генштабе ВСУ сообщали, что украинские силы отразили несколько атак россиян возле Старомайорского (южнее Великой Новоселки).

"Южная ось"

Войска РФ недавно продвинулись в западной части Запорожской области на фоне продолжающихся позиционных боев в этом районе 11 апреля. Геолокационные кадры, опубликованные 9 апреля, показывают, что оккупанты недавно незначительно продвинулись в пределах западного Работино.

Позиционные бои продолжались вблизи Работино и северо-западнее Вербового (восточнее Работино).

Войска РФ недавно продвинулись вблизи ограниченного плацдарма ВСУ на восточном (левом) берегу Херсонской области и на островах в реке Днепр. Геолокационные кадры, опубликованные 11 апреля, показывают, что оккупанты недавно продвинулись в Крынки. Геолокационные кадры, опубликованные 11 апреля, показывают, что войска РФ недавно начали действовать на южной части острова Большой Потемкин (к северу от Голой Пристани).

11 апреля продолжались позиционные бои на восточном берегу Херсонской области, в том числе под Крынками. Представитель Южного оперативного командования ВСУ полковник Наталья Гуменюк заявила, что Силы обороны обычно наносят ранения и ликвидируют примерно 60% личного состава российских штурмовых групп, атакующих украинские позиции на восточном берегу Херсонской области.

В отчете ISW также говорится, что 11 апреля российские источники заявили, что войска РФ якобы отразили украинские диверсионно-разведывательные группы, пытавшиеся высадиться на восточном берегу Херсонской области и на буровую платформу в Черном море. Оперативный центр ФСБ России заявил о якобы отражении украинской ДРГ, пытавшейся высадиться на Тендровской косе (к западу от Скадовска и на берегу Черного моря). В ФСБ также заявили, что сотрудники ФСБ будто бы не допустили высадку украинской ВРГ на буровую платформу в районе Штормового газового месторождения в Черном море.

Ситуация на фронте

Ранее в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 11 апреля сообщалось, что в течение суток на фронте зафиксировано 53 боевых столкновений.

В военном командовании отметили, что в частности, на Новопавловском направлении враг при поддержке авиации 15 раз пытался прорвать оборону украинских защитников.