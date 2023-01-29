Оккупанты пытаются наступать на четырех направлениях,- Генштаб

В течение суток враг пытается наступать на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

В течение суток россияне нанесли 24 удара из РСЗО по населенным пунктам рядом с линией соприкосновения. Есть пострадавшие и погибшие среди гражданских.

Отмечается, что угроза авиационных и ракетных ударов по территории Украины сейчас высока.

"Противник продолжает вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На других направлениях обороняется на ранее занятых рубежах", - пишет пресс-служба.

Ситуация на направлениях:

на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений. На полигонах республики Беларусь продолжается подготовка подразделений противника. Вражеских наступательных группировок не обнаружено. Вместе с тем, противник не прекращает минометных и артиллерийских обстрелов по районам населенных пунктов Хреновка и Красный Хутор Черниговской области; Волфино Сумской области и Одноробовка, Красная Заря, Ветеринарное, Стрелечья, Глубокое, Зеленое, Нескучное, Терновая, Старица, Верхняя Писаревка, Огурцово и Волчанск Харьковской области;

обстановка без существенных изменений. На полигонах республики Беларусь продолжается подготовка подразделений противника. Вражеских наступательных группировок не обнаружено. Вместе с тем, противник не прекращает минометных и артиллерийских обстрелов по районам населенных пунктов Хреновка и Красный Хутор Черниговской области; Волфино Сумской области и Одноробовка, Красная Заря, Ветеринарное, Стрелечья, Глубокое, Зеленое, Нескучное, Терновая, Старица, Верхняя Писаревка, Огурцово и Волчанск Харьковской области; на Купянском направлении враг обстрелял из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Двуречная, Ольшана, Песчаное, Крохмальное, Берестовое, Зеленый Гай и Вишневое Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка Луганской области;

враг обстрелял из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Двуречная, Ольшана, Песчаное, Крохмальное, Берестовое, Зеленый Гай и Вишневое Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка Луганской области; на Лиманском направлении противник обстрелял районы Макеевки, Невского, Кременной и Дибровы Луганской области и Тернов и Ямполовки в Донецкой области;

противник обстрелял районы Макеевки, Невского, Кременной и Дибровы Луганской области и Тернов и Ямполовки в Донецкой области; на Бахмутском направлении огневому поражению подверглись Спорное, Берестовое, Белогоровка, Роздоловка, Бахмут, Дружба и Нью-Йорк Донецкой области;

огневому поражению подверглись Спорное, Берестовое, Белогоровка, Роздоловка, Бахмут, Дружба и Нью-Йорк Донецкой области; на Авдеевском направлении под вражеский артиллерийский огонь попали районы населенных пунктов Водяное, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка.

под вражеский артиллерийский огонь попали районы населенных пунктов Водяное, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка. на Новопавловском направлении оккупантами обстреляны Угледар, Нескучное и Великая Новоселка Донецкой области;

оккупантами обстреляны Угледар, Нескучное и Великая Новоселка Донецкой области; на Запорожском направлении от огня артиллерии противника пострадали районы 14 населенных пунктов. Среди них Времовка и Новополь в Донецкой области; Полтавка, Красное, Гуляйполе, Чаривне, Новоданиловка и Новоандреевка Запорожской области и Никополь Днипропетровской области;

от огня артиллерии противника пострадали районы 14 населенных пунктов. Среди них Времовка и Новополь в Донецкой области; Полтавка, Красное, Гуляйполе, Чаривне, Новоданиловка и Новоандреевка Запорожской области и Никополь Днипропетровской области; на Херсонском направлении противник совершил артиллерийский обстрел пригорода и самого города Херсон. Есть пострадавшие среди мирных жителей.

Достижения наших героев

В течение суток наша авиация нанесла удар по зенитно-ракетному комплексу врага и еще 2 удара по живой силе, вооружению и военной технике.

Подразделения ракетных войск и артиллерия нанесли удар по 2 радиолокационным станциям россиян и складу боеприпасов.