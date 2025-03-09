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Оккупанты пытались взять под контроль трассу "Покровск - Константиновка"

Украина, Воскресенье 09 марта 2025 11:59
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Оккупанты пытались взять под контроль трассу "Покровск - Константиновка" Фото: оккупанты пытались взять под контроль трассу "Покровск - Константиновка" (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Оккупанты пытались взять под контроль трассу "Покровск - Константиновка". Сейчас угроза для трассы есть, но ВСУ смогли контратаковать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера ОСГВ "Хортица" Виктора Трегубова.

"Оккупанты пытались взять ее (трассу, - ред) под огневой и физический контроль. На некоторое время получилось по огневому. После частичной контратаки украинских сил и огневой контроль отбили", - рассказал он.

В то же время, безусловно угроза для трассы есть, передвигаться по ней рискованно, но тем не менее она не перерезана.

"И мы не говорим о контроле россиян над ней. Этой цели они не достигли", - добавил он.

Ситуация на Покровском направлении

За сутки 8 марта на фронте произошло 167 боевых столкновений. ВСУ поразили два пункта управления дронов РФ и 18 районов с живой силой оккупантов.

В частности, на Покровском направлении ВСУ остановили 25 штурмов россиян в районах населенных пунктов Елизаветовка, Проминь, Андреевка, Александрополь, Покровск, Сергеевка, Новоалександровка, Богдановка, Тарасовка, Лысовка, Зеленый Кут и Улаклы.

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