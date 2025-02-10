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Оккупанты накапливают и перегруппировывают силы для штурмов в Часовом Яру, - ВСУ

Фото: оккупанты накапливают и перегруппировывают силы для штурмов в Часовом Яру (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские оккупанты накапливают силы для осуществления штурмовых действий в районе Часового Яра Донецкой области.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал спикер ОТГ "Луганск" Дмитрий Запорожец в эфире телемарафона.

По его словам, основные усилия враг сосредотачивает на накоплении личного состава в разных частях города для продолжения активных штурмовых действий.

"Сейчас идет период накопления и сосредоточения по возможности на самих подходах к Часовому Яру и перегруппировки в самом городе для осуществления в дальнейшем штурмовых действий", - рассказал Запорожец.

В то же время он отметил, что бронированную технику на прошлой неделе враг не применял.

"Применял больше автомобильную технику для логистических мероприятий, а именно квадроциклы, багги... Активно применяют дымы, накапливают их, что говорит о том, что противник заинтересован в том, чтобы в дальнейшем генерировать наступательные действия именно по городу Часов Яр", - добавил спикер.

 

Ситуация в Часовом Яру

Напомним, по информации ВСУ, российская армия накапливает силы в северной части Часового Яра, и пытается штурмовать южную.

В городе продолжаются ожесточенные бои. Россияне применяют артиллерию и авиацию, пытаясь прорвать оборону Сил обороны Украины.

На днях в ОСУВ "Хортица" сообщили, что российская армия активизировала свое наступление на Краматорском и Турецком направлениях. В частности, враг штурмовал Часов Яр. Однако ВСУ отбили наступление противника на юге этого населенного пункта.

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