Оккупанты накапливают и перегруппировывают силы для штурмов в Часовом Яру, - ВСУ

По его словам, основные усилия враг сосредотачивает на накоплении личного состава в разных частях города для продолжения активных штурмовых действий.

"Сейчас идет период накопления и сосредоточения по возможности на самих подходах к Часовому Яру и перегруппировки в самом городе для осуществления в дальнейшем штурмовых действий", - рассказал Запорожец.

В то же время он отметил, что бронированную технику на прошлой неделе враг не применял.

"Применял больше автомобильную технику для логистических мероприятий, а именно квадроциклы, багги... Активно применяют дымы, накапливают их, что говорит о том, что противник заинтересован в том, чтобы в дальнейшем генерировать наступательные действия именно по городу Часов Яр", - добавил спикер.