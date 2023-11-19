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Оккупанты не могут обеспечить проведение отопительного сезона в Херсонской области, - ЦНС

Фото: в Херсонской области оккупанты не могут обеспечить отопительный сезон (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Некоторые котельные на временно оккупированных территориях Херсонской области до сих пор не снабжены углем для проведения отопительного сезона.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Центр национального сопротивления.

Там объяснили, что это связано с ростом цен на уголь на ТОТ втрое по сравнению с прошлым годом. В то же время оккупационная "власть" не выделяет деньги на обеспечение прохождения отопительного сезона.

"Цены на дрова также значительно выросли, что также не позволяет подготовиться к зиме жильцам частных домов. Рекомендуем гражданам на то воспользоваться советами как приготовиться к зиме в таких сложных условиях", - сообщили в ЦНС.

Ситуация на временно оккупированных территориях Украины

Напомним, мы сообщали, что оккупанты проверяют телефоны учащихся на наличие украинских приложений.

В ЦНС также сообщали, что "отжатое" у украинцев жилье оккупанты передают коллаборантам.

Кроме того, военные РФ изымают комплекты спутникового телевидения у жителей временно оккупированных территорий Украины. Таким образом, враг блокирует доступ к правде, чтобы увеличить информационную блокаду региона и погрузить местных жителей в болото российской пропаганды.

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