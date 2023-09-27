Оккупанты не могут набрать студентов в свои ВУЗы. К каким "уловкам" прибегают

Студенты на оккупированных территориях не горят желанием поступать в ВУЗы, организованные захватчиками. Чтобы покрыть "дифицит", в эти "институты" отправляют сирот.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления ( ЦНС ).

Так, россияне создали на временно оккупированных территориях (ВОТ) четыре фейковых педагогических "института": Херсонский, Азовский (Бердянск), Донецкий и Луганский.

"Однако количество "студентов" мало, и оккупанты начали отправлять в эти ВУЗы сирот, которые закончили интернаты и преимущественно не могут свободно выбирать будущее", - говорится в сообщении.

В частности, как отмечают в ЦНС, сиротам обещают полный социальный пакет и повышенные стипендии, вступительных экзаменов не требуется.

Дефицит педкадров на оккупированных территориях Украины

Вопрос студентов в педагогических ВУЗах у оккупантов стоит довольно остро. Дело в том, что россияне не могут найти "учителей" в свои ячейки пропаганды на временно оккупированных территориях. Сейчас значительная часть "учителей" - это гастролеры из РФ, в том числе студенты педагогических ВУЗов РФ. Большинство местных учителей отказалось от сотрудничества с врагом и покинули регион, несмотря на угрозы депортации.