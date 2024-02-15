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оккупанты могут атаковать украинскую энергосистему не только зимой, - Кудрицкий

Фото: Владимир Кудрицкий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

В последнее время оккупанты усилили обстрелы энергетической инфраструктуры Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.

"Были локальные повреждения энергообъектов в разных регионах - в последнее время, в частности, враг очень активно атакует Днепропетровщину. Но кроме таких локальных перерывов в энергоснабжении, которые, я надеюсь, нашим слушателям понятны, мы достаточно быстро восстанавливали подачу электричества потребителям", - сказал он.

В то же время Кудрицкий добавил, что не стоит расслабляться и напомнил о необходимости экономного потребления электроэнергии.

Глава "Укрэнерго" также отметил, что отопительный сезон еще не закончился и все еще могут наступить холодные периоды, приводящие к росту потребления электроэнергии, и, как следствие, к увеличению нагрузки на энергосистему.

"Во-вторых, к сожалению, враг может атаковать энергосистему не только зимой, поэтому мы должны все быть готовыми и не забывать об экономном потреблении энергоресурсов, особенно утром и вечером, когда на энергосистему есть наибольшая нагрузка", - подчеркнул Кудрицкий.

Напомним, ранее министр энергетики Герман Галущенко заявлял, что энергосистема Украины постоянно подвергается обстрелам, поэтому нужно быть благодарны Силам Противовоздушной обороны, которые сбивают большинство ракет и дронов.

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