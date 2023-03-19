Оккупанты за минувшие сутки 53 раза обстреляли Херсон и область: есть пострадавшие

Всего за вчера оккупанты выпустили 269 снарядов по Херсонской области. Враг применил тяжелую артиллерию и "Грады".

Херсон попал под обстрел пять раз. Почти два десятка российских снарядов попали в жилые кварталы. Повреждены частные и многоквартирные дома.

"К сожалению, два человека получили ранения", - добавил глава области.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты за сутки, 17 марта, обстреляли территорию Херсонской области 50 раз, в результате чего также два человека получили ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.