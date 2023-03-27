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Оккупанты прошедшие сутки били по жилым домам Купянска и района (фото)

Фото: российские оккупанты постоянно били по Купянску и району Харьковской области (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

За прошедшие сутки российские оккупанты постоянно били по Купянску и району Харьковской области. При этом целью русской армии были жилые дома, обошлось без жертв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"В результате обстрелов Купянска повреждены 5-этажный жилой дом и частное домовладение. Также разрушены хозяйственные постройки", - рассказал он.

Из минометов и другого вооружения враг обстреливал пгт Двуречная Купянского района.

"Поврежден жилой дом и хозяйственные постройки", - добавил Синегубов.

Всего за прошедшие сутки российские оккупанты обстреляли по меньшей мере 17 приграничных населенных пунктов Харьковского, Купянского и Чугуевского районов области.

Как сообщалось, утром в воскресенье, 26 марта, российские оккупанты обстреляли Купянск Харьковской области. Под ударом оказались частный дом и многоэтажка, обошлось без пострадавших.

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