Оккупанты из минометов обстреляли приграничье Сумской и Черниговской областей

В субботу, 18 марта, россияне снова обстреляли приграничье Сумской и Черниговской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ОК " Север ".

"Потерь среди личного состава и техники нет. Возможно повреждение нежилого здания", - сообщили в командовании.

"Оккупационные войска не прекращают обстрелы приграничья Сумской и Черниговской областей", - говорится в сообщении.

Напомним, что вчера, 17 марта, военные РФ снова обстреляли приграничные территории Сумской области.

Российские военные в очередной раз обстреляли приграничье Черниговской и Сумской областей в пятницу, 17 марта.

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