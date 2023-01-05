Оккупанты в Мелитополе начали маскироваться под гражданских. Федоров объяснил причину

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова мэра Мелитополя Ивана Федорова в эфире телемарафона.

"На территории Мелитополя, российских военных и спецслужб больше чем гражданских. Они действительно переодеваются в гражданских. Они делают это в основном из-за сопротивления наших жителей. Эти переодетые спецслужбы ходят по рынкам, супермаркетам, по дворам и слушают о чем говорят горожане. Таким образом пытаются найти партизан мелитопольских, которые оказывают сопротивление", - пояснил Федоров.

По словам городского головы, этот шаг довольно опасен. Сегодня в городе царит тотальное недоверие в результате которого "с соседями не разговаривают", поскольку не знают куда именно после этого дойдет информация.