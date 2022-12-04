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Оккупанты массово сносят многоэтажки в Мариуполе: спутниковые снимки

Фото: оккупанты массово сносят многоэтажки в Мариуполе (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты массово сносят многоэтажки в Мариуполе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спутниковые снимки от компании Maxar Technologies.

"По всему Мариуполю сейчас сносят десятки многоэтажек, которые были разрушены или сильно повреждены в марте. Спутниковые снимки от 30 ноября 2022 года", - говорится в сообщении.

Как добавляют в Мариупольском городском совете, во время осады от обстрелов россиян пострадали 2 257 многоквартирных домов, то есть 90% всего жилищного фонда.

"В общей сложности уничтожено более 50% многоэтажек, а это 1356 домов", - говорится в Telegram.

Как сообщалось, жители оккупированного Мариуполя возмущаются из-за большого количества проблем с отоплением города. Большинство из них просто замерзают в разбитых квартирах и домах.

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Мариуполь